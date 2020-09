Med dvema ognjema

V resnici so družine vseh treh kolesarskih junakov iz Ljubljane, Strahovelj in Klanca pri Rumendi, kakor so zaradi sončne barve majice zmagovalca preimenovali Komendo, bistveno bolj povezane, kot se zdi na prvi pogled. Skupni imenovalec ni le disciplina, ki kroji njihova življenja, ampak Andrej Hauptman, selektor, mentor, vzornik in predvsem prijatelj. Skupaj z ženo Tejo sta razpeta med oba tabora, kajti on je športni direktor zmagovalnega kluba, ona pa sodelavka Rogličeve srčne izbranke Lore Klinc. Vsi pa so med seboj dobri prijatelji.Tadej je bil tisti, ki je arabske šejke nagovoril, naj bodo pozorni na biser iz Slovenije, in ko je ...