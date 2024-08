Martina Ipša o začetkih: »Nastopala sem v lokalu pred tremi ljudmi« (Suzy)

V tokratnem ŠOKkastu smo v studiu gostili dva pionirja slovenskega stand upa. V kratkem ju bomo lahko videli na največjem festivalu stand upa pri nas, na festivalu Panč, ki se vsako leto odvija na ljubljanskem gradu. Spregovorili smo o njunih začetkih, ki so bili precej klavrni, in o vrhuncih kariere, ki so prišli po letih trdega dela.

»Začetki so bili zanimivi. Nastopala sem v lokalu pred tremi ljudmi, ki so pili pivo in so se verjetno spraševali, zakaj jih motim, medtem ko pijejo pivo,« nam je povedala Martina. Zakaj je stand up komedija še vedno bolj rezervirana za moške? »Ženska mora čez veliko preprek, čez katere nam moškim ni treba,« nam je razkril Tešky.

Martina nam je še razkrila, da se konec leta seli v tujino, kjer bo iskala svoj prostor na mednarodnih odrih. Nastopanje v tujini ji sicer ni tuje, gostovala je že po Evropi in v Kanadi, kjer so jo lepo sprejeli. V pogovoru boste izvedeli, kdo od njiju je v živo srečal svetovno znanega igralca in komika Robina Williamsa, kdaj sta se nazadnje iz srca nasmejala in kako se pripravljata na festival Panč, ki bo letos ponudil prav posebne vsebine. Ne zamudite novega ŠOKkasta v ponedeljek, 12. avgusta, na www.slovenskenovice.si.