Marko in Tilen Potrč: Skupaj do zmage

Pred dnevi sta se oče in sin prvič podala na skupno triatlonsko tekmo. Tilen se je pomeril v krajši različici, Marko Potrč pa na celotni trasi – in izkupiček je bil izjemen. »Malo je stvari za očeta, ki so lepše, kot preživeti s sinom tako čudovit športni dan. Ogromno mi pomeni, da ga lahko podpiram, spremljam in bodrim. Na koncu pa ostanem brez besed, ko ga na njegovi prvi tekmi zagledam na stopničkah. Tekmoval je z večjimi, starejšimi, a mu je v zaključku z zagrizeno borbo uspelo priti na tretje mesto,« ne skriva ponosa in pripomni, da so največje zmage prave vrednote. »Spremljati ga, kako odrašča, napreduje in ubira prave poti, je tisto, kar zares šteje. Medsebojno spoštovanje, predanost zastavljenim ciljem, povezava med vloženim trudom in uspehom, spoznavanje novih prijateljev, druženje, pletenje čudovitih vezi za vse življenje ter ne nazadnje tudi zdrav življenjski slog. Vse to nam daje šport,« izpostavi Marko.

