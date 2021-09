Manca Juvan Hessabi: Vedno sem čutila, da se moram vrniti v Afganistan

Pri osmih ali devetih letih ji je oče v roke položil star ruski fotoaparat. Takrat je naredila svoje prve črno-bele fotografije sosedov. Že takrat so jo pritegnile zgodbe ljudi. »Ko sva z očetom razvila film v kopalnici, se mi je zazdel ves postopek zelo skrivnostno lep, a hkrati zelo kompleksen in zapleten. Zato sem nekaj časa zatem raje fotografirala s 'trotlzihrom', a ker sem bila ljubiteljica konj, sem hitro ugotovila, da jih s takšno napravo ne moreš ujeti, ker so prehitri,« pove. Zato se je vrnila k zrcalnorefleksnemu fotoaparatu. »Že v osnovni šoli sem vedela, ...