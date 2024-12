Magnificovi božični prazniki: Doma ga bo grel pulover (Suzy)

Čeprav so bili njegovi božični spektakli v Stožicah dolga leta prava tradicija, ga bo tokrat namesto aplavza tisočerih duš grel mehak pulover s šaljivim napisom Ne mi sveč prižigat, z besedami, ki so zaznamovale njegovo veliko uspešnico In ko enkrat bom umrl.

Po sproščenem prazničnem druženju z družino se bo Magnifico že začel pripravljati na koncert v hramu slovenske kulture. Tja se vrača 15. februarja, in sicer po prelomnem poletnem dogodku v Stanežičah, ki ga je obiskalo rekordno število ljudi – približno 23 tisoč. V Gallusovi dvorani bo premierno predstavil nov album, ki prinaša svež in še nikoli doslej slišani material. Zvesti oboževalci se lahko nadejajo edinstvenega večera, polnega presenečenj in dobrih starih uspešnic, s katerimi nas razveseljuje že tri desetletja.