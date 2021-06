Še več, uspešnejši smo, če smo altruistični in skupaj meditiramo za dobro nekoga drugega, stranski učinek pri tem pa je zelo pogosto tudi naša ozdravitev ali transformacija, ki nam spremeni življenje na bolje. »Tristo let so nam govorili, da smo v vesolju ločeni, samozadostni, da je življenje boj ter delujemo po zakonih, ki sta jih postavila Newton in Darwin,« opozarja. »Znanstvene avtoritete, starši in učitelji so nas prepričali, da smo zgolj nepovezana zbirka električnih signalov ter nam vladajo naši geni. Šele zdaj pa spoznavamo, da nismo zgolj to, ampak smo predvsem zave...