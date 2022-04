Lucija Mulej: Potrebujemo vodje, ki nas opogumljajo

O tem smo se pogovarjali s strokovnjakinjo, ki pri svojem delu povezuje koncepte duhovnosti in podjetništva, duhovnega in materialnega kapitala ter duhovnosti in znanosti. Pravi, da je nastopil čas za svobodno Slovenijo. Zadnje čase veliko govorimo o spremembi ali celo spremembah. Mnogi trdijo, da jih komaj čakajo, a ljudje v resnici nismo ukrojeni zanje, se jim raje izogibamo. Ali to drži? Ta vaša teza deloma drži. Vsekakor vidimo, da je sodobni čas prepreden s številnimi naprednimi znanji, od biotehnologije, genetike, računalništva, informacijskih rešitev do razvejanih družbenih om...