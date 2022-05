Ljubljansko odličje za heavymetalce

Heavy metal za Giannija Poposkega in člane njegove doma in v tujini priljubljene skupine Noctiferia ni le glasbena zvrst, temveč že 25 let način življenja. S svojim pristopom podirajo meje med subkulturo in širšo javnostjo. Izdali so sedem studijskih albumov in drugih projektov.

Enako dobro pa se znajdejo na odrih festivalov heavy metal glasbe kot v ljubljanski Drami ali Operi, kjer so nastopili s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Fantje so nedavno dobili še pomembno nagrado – plaketo glavnega mesta Ljubljana.

»Nagrada nas je presenetila, saj nismo pričakovali, da bo nekdo opazil naše dosežke na polju alternative. Smo je pa zelo veseli,« je povedal Gianni, tudi lastnik kopice tetovaž, ki je pred časom prebolel razhod s hčerko Zorana Predina, Zarjo, ki je cenjena kostumografka in stilistka, s katero imata ljubko hčerko Nio.