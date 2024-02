Ljubitelji pustnih norčij. Kdo se skriva pod masko? (Suzy)

V minulih dneh so ulice preplavile glasne, pisane in razigrane pustne povorke, v katerih je skupaj s kurenti rajalo na tisoče maškar, ki so po vsej Sloveniji preganjale zimo.

Med njimi so bili tudi mnogi znani obrazi, ki so vse leto čakali na trenutek, ko so lahko vsaj za nekaj ur postali nekdo drug. Mnogi so pri izbiri pustne maske presenetili z izvirnostjo, presenetljivo veliko pa je bilo letos takšnih, ki so se odločili za skupinsko oziroma družinsko masko. V kaj so se torej našemili?

Pevka Ines Erbus je na pustno soboto nastopala, kar je bila pravzaprav edinstvena priložnost, da je svoje prijatelje in člane skupine oblekla v mladostnike iz nekoč priljubljene serije Rebelde.

»Pozdrav z Madagaskarja!« so iz zaodrja v Lancovi vasi vpili Polkaholiki, ki so na pustno soboto na odru rajali kot pingvini.

Nekdanja otroška zvezdnica in podjetnica Hajdi Korošec Jazbinšek je velika ljubiteljica pusta. Letos se je našemila v stevardeso, moža Urbana ter sinova Danteja in Evana pa je oblekla v pilote. Spravili so se celo v letalo, čeprav nedelujoče, in tako ustvarili čudovite pustne spomine.

Oblikovalka Tina Mentol je bila nadvse ustvarjalna in izvirna. Našemila se je v Magnifica in obudila njegovo podobo z albuma Od srca do srca. Nad njeno pustno pojavo je bil navdušen tudi sam glasbenik.

Energična pevka Regina ni preveč komplicirala, a je bil končni rezultat kljub temu osupljiv. Našemila se je v divjo mačko.

Radijec Uroš Bitenc in njegovi dami, žena Antea in hčerka Ula Sijaj, so osupnili kot Gomez, Morticia in Wednesday Addams.