Ljubezni Klemena Čebulja in pasje družinsko življenje

Postavni odbojkar Klemen Čebulj, ki igra na Poljskem, že desetletje ljubi temnolaso Primorko Saro. Spoznala sta se, ko si je Klemen zaželel kužka pasme bostonski terier, kakršnega je imela med prvimi v Sloveniji prav ona.

Prijatelj mu je posredoval njeno telefonsko številko, da bi pred nakupom izvedel kaj več o zverinicah, in vse ostalo je zgodovina. Ljubitelja psov sta se zaljubila in si ustvarila družino, doma pa imajo zdaj že pravo krdelo, štiri ljubke kužke, ki jih obožuje tudi mali Louis. Brez njih si življenja ne predstavljajo več, zato jih povsod jemljejo s seboj. Medtem ko drugi ljudje na daljše razdalje raje letijo, gredo oni na pot z avtom, saj bi bilo z letalom preveč stresno za kužke. Ker so kosmatinčki vajeni vožnje, zlahka prestanejo celo 12-urno pot na Poljsko.