Ljubezenski pari iz slovenskih serij: Iskrice, ki so nas prepričale (SUZY)

Ljubezensko razmerje na malih zaslonih nima prav nič skupnega z romantiko v resničnem življenju, a so nas pari iz slovenskih serij v zadnjih letih z odlično igro skoraj prepričali nasprotno. Odlični igralci znajo prepričljivo odigrati noro zaljubljenost, čemur smo priča prav zdaj, ko predvajajo serija Skrito v raju. Se spomnite simpatičnih parov, ki so nas navdušili z odlično odigranimi ljubezenskimi prizori?

Tretjič kot ljubimca Matej Zemljič in Gaja Filač nas kot Mark in Lara v seriji Skrito v raju popeljeta na morje, v čas počitnic, poletnih ljubezni in avantur. V idiličnem kampu med njima vzplamtijo prve iskrice, a je pot do ljubezni dolga in napeta. Nista se prvič srečala pred kamerami, tokrat sta namreč že tretjič sodelovala kot ljubimca. »Nekaj je na tem!« v smehu pravita igralca, ki sta se vsakega prizora lotila poglobljeno. »Velik užitek je bil delati z Matejem, postala sva dobra prijatelja in zaupanika,« je povedala Gaja, on pa je dodal, da se med snemanjem nista zaljubila, a da sta zelo dobra prijatelja.

Poljubi brez slabe vesti Le kdo se ne spomni fotografinje Irene in mizarja Roka iz Reke ljubezni, ene najbolj priljubljenih romantičnih serij pri nas?! Upodobila sta ju izjemna Lara Komar in Tadej Pišek, ki sta že večkrat sodelovala. Iskrice med njima so bile videti pristne, a tako je, če skupaj delata odlična prijatelja. Igralca se še danes rada spominjata romantičnih scen, ki so ju izstrelile med največje zvezde slovenskih serij. »Če je Rok zaljubljen v Ireno, to ne pomeni, da je Tadej zaljubljen v Laro. S preklapljanjem med delom in zasebnim življenjem nimam težav,« je na radovedna vprašanja o morebitni ljubezni pred leti odgovarjal Tadej in se še pošalil: »Igralstvo je verjetno edina služba na svetu, v kateri se lahko brez slabe vesti poljubljaš z veliko dekleti in ti za to še plačajo.«

Formula za uspeh? Sproščenost! Pred devetimi leti je gledalce in gledalke za male zaslone prikovala izjemno uspešna nadaljevanka Usodno vino. V njej sta se za ljubezen borila Nina Dolinar in Martin Rozman, ki sta ju upodobila Inja Zalta in Klemen Janežič. Pričarala sta nam barvit spekter čustev in razkrila, da je sproščenost najpomembnejša vrlina, ki odločilno vpliva na pristnost prizorov. »Pri tem je seveda dobrodošlo, da se s soigralko razumeš, saj je potem vse skupaj veliko laže in sproščeno. Z Injo se odlično ujameva, že od začetka je bilo tako, to se vidi tudi na zaslonih,« je on pred leti povedal za našo revijo, Inja pa je dodala, da se pred tem nista poznala, a se je med njima kljub temu zgodila igralska kemija.

Nismo ju pozabili Planet TV je serijo Gorske sanje predvajal leta 2018, a so jo po le 31 epizodah ukinili. Mlada Vesna Ponorac in Dario Nožić Serini nista ostala neopažena, saj sta izvrstno upodobila glavna junaka, bodočega pilota Roka in smučarko Matejo. Dario, sicer član skupine Matter, je ob začetku predvajanja priznal, da je ljubezenske prizore lažje izpeljati, če se človek o njih pogovarja. »Pomaga pa tudi, če delaš z ljudmi, ki razmišljajo enako kot ti in te razumejo. Potem to nič groznega.« S 14 let mlajšo igralko Vesno, danes radijsko voditeljico, sta se v hipu ujela, po Gorskih sanjah pa nikoli več ni nastopil v romantični seriji.