Ljubezen so zakrivile palačinke na prvi skupni veselici (Suzy)

Ingrid Kralj Kukar si bo letošnji avgust zapomnila za vse življenje. In to po kar treh dogodkih: 1. avgusta je praznovala 30. rojstni dan, hkrati je na ta dan postala samostojna podjetnica. »V Podturnu pri Dolenjskih Toplicah sem odprla gostinski lokal – Florjan bar, kamor vse vabim na dobro kavico ali osvežilno pijačo,« pravi Dolenjka po rodu, ki se je pred petimi leti zaljubila v Belokranjca Martina Kukarja, ki mu je le dan po rojstnem dnevu in odprtju bara na upravni enoti v Črnomlju obljubila večno zvestobo. Z njima je bil tudi njun štiriletni sin Nai ter poročni priči, Robi Konda in Sabina Judnič.

Ingrid je pevka ansambla Andreja Bajuka.

Štiriletni Nai Kukar, po vzoru staršev, že zdaj rad raztegne meh harmonike.

In čemu je bila poroka na petek? »Žal ni šlo drugače, saj sem v soboto že imela špil. Tako da se nas je na poročnem obredu zbralo le kakšnih 30. Dober teden dni pozneje, v soboto, 10. avgusta, sva priredila slavje, na katerem se nas je zbralo okoli sto. Prijatelji so nama pripravili sprejem z veliko glasbe, manjkale niso niti belokranjske dobrote, z ansamblom Mladi Korenjaki smo žurali do zgodnjih jutranjih ur,« nam razkrije.

Sijoča nevesta na svoj poročni dan

Pred šestimi leti, na 49. Ptujskem festivalu, je prejela prestižno Korenovo plaketo, ki jo strokovna komisija podeljuje za najboljšo vokalno izvedbo pevcu ali pevki. Takrat je še pela v ansamblu Blaža Hutevca, kratek čas je sodelovala z ansamblom Blaža Brunskoleta, zadnji dve leti je pevka v ansamblu Andreja Bajuka. Ingrid je sicer vsestranska glasbenica, ne le pevka. Igra harmoniko, bas kitaro, orgle in klavir, dolgoletni harmonikar je tudi njen oče, prav tako njen brat Gašper, ki igra harmoniko, kitaro in bas kitaro. Kraljevi so skratka vsestranska glasbena družina. Pred leti je vodila mešani pevski zbor in ima končano šestletno nižjo glasbeno šolo.

Martin in Ingrid sta mož in žena.

Prav tako harmoniko igra njen mož, a zgolj za dušo, zato ne čudi, da gre po njunih stopinjah njun sin Nai. Sicer se Martin ukvarja s strojništvom, servisiranjem in gradbeno mehanizacijo. Kdaj in kako se je med njima zaiskrilo? »Poznala in prijateljevala sva že dolgo, v zvezi sva pet let. Moj dragi me je 'kupil' s palačinkami z nutello na prvi skupni veselici,« nam pove nevesta.

Prav tako ju druži ljubezen do motorjev. Oba sta motorista, in kadar imata čas, sedeta vsak na svoj motor. »Vožnja naju oba zelo sprošča,« še pove Ingrid, ki je na poroki možu pela skupaj z bratom Gašperjem in sestrično Rebeko. »Z njuno pomočjo in triglasnim petjem so pesmi izzvenele še bolj harmonično in čustveno,« pove sogovornica, ki ji želimo vso srečo doma, na odrih, na cesti in njeni podjetniški poti.