Nikina ljubezen na prvi pogled (Suzy)

Avgusta se je družina prekmurske pevke Nike Zorjan s težkim srcem poslovila od psičke Lili, ki je bila ob njih skoraj deset let. Izguba je strla pevkino srce in bolečina je še vedno velika, saj ne mine dan, ko se ne bi spomnila na dogodivščine, ki sta jih doživeli skupaj. Ob objavi fotografije na instagramu so zato mnogi njeni spletni prijatelji pomislili, da si srce pomaga celiti z novim kosmatincem.

»To ni moj kuža, temveč prijateljev. Sem se pa zaljubila vanj na prvi pogled! Vem, da se bo naši družini nekega dne znova pridružil nov smrček, a zdaj še ni pravi čas za to. Še vedno smo malce ranjeni in žalostni,« je simpatično fotografijo pojasnila pevka. Povedala nam je še, da so živali izjemna in čuteča bitja ter da je njihova ljubljena Lili v družino prinesla ogromno lepih trenutkov in jih med seboj še bolj povezala.