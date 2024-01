V letu 2024 se nam obetajo številne novosti v lepotni industriji (Suzy)

Kot na vseh drugih področjih življenja nas z novimi tehnologijami tudi v lepotni industriji čakajo številne novosti. Preverite, kaj vse bo na voljo po mnenju poznavalcev.

Virtualno ličenje

Si predstavljate, da lahko eksperimentirate z različnimi videzi, ne da bi nanašali ličila na obraz? Virtualna resničnost (VR) prinaša ravno to. S to tehnologijo bodo uporabniki lahko virtualno preizkusili različna kozmetična sredstva in eksperimentirali z različnimi stili, ne da bi stopili korak od svojega domačega ogledala. Maybelline je že korak pred ostalimi s svojim virtualnim lepotnim studiem, ki omogoča preizkušanje ličil kar prek spletne strani.

Analiza kože z obogateno resničnostjo

V zgodovini so se kozmetična podjetja trudila čim bolje razumeti potrebe naše kože. Letos bomo to lahko storili natančneje kot kdajkoli prej. Analiza kože s pomočjo obogatene resničnosti (AR) bo s pomočjo naprednih algoritmov preučila stanje kože, vključno s teksturo, ravnjo vlažnosti in težavami, kot so akne, temne lise in gubice. Na podlagi te analize bodo pripravljena prilagojena priporočila za nego kože, kar bo pomenilo, da bomo imeli virtualnega dermatologa na dosegu roke.

Lepotni izdelki bodo prilagojeni naši genetiki.

Biološko razgradljivi izdelki

Trajnost postaja ključna. Biološko razgradljivi lepotni izdelki so že in bodo po napovedih poznavalcev še večji trend. Narejeni so iz okolju prijaznih materialov, se naravno razkrojijo ter tako ustvarijo manj odpadkov. Ta trajnostna inovacija zajema vse, od embalaže do formulacije izdelkov.

Pametne lepotne naprave

Pametna tehnologija je vplivala na različna področja življenja, letos pa bodo pametne lepotne naprave zavzele osrednjo vlogo v naši dnevni rutini. Z umetno inteligenco (AI) in algoritmi strojnega učenja bodo optimizirali nego kože in las. Pričakujte vse, od pametnih ščetk za lase, ki analizirajo zdravje lasišča, do naprav za čiščenje obraza, ki prilagajajo svojo intenzivnost glede na potrebe kože.

Genetsko zasnovani lepotni Izdelki

Genetski testni kompleti, zasnovani posebej za kozmetične namene, bodo postali priljubljeni med posamezniki, ki iščejo prilagojene rešitve za svoje genetske značilnosti. Z analizo DNK bodo ti kompleti prepoznali genetske označevalce, povezane s staranjem kože, pigmentacijskimi težavami ali nagnjenostjo k izpadanju las. Na podlagi teh ugotovitev bodo priporočeni prilagojeni lepotni izdelki, ki bodo ciljno usmerjeni v vaše posebne potrebe.