Lepotni čudeži, ki jih najdemo v domači shrambi (Suzy)

Med živili, ki imajo izjemne lepotne učinke, imamo mnoga vedno v shrambi, kot je denimo olivno olje. Tokrat vam predstavljamo takšna, ki se znajdejo v hladilniku redkeje, a bi jih bilo dobro uporabljati pogosteje.

Pomlajeni z borovnicami

Z obilico antioksidantov so borovnice izjemno živilo za ohranjanje mladostnega videza. Imajo veliko vlaknin in malo sladkorja, zato so odlične, če se želimo znebiti kakega kilograma. Zaradi alfahidroksi kislin so učinkovita sestavina lepotnih izdelkov za uravnavanje tena.

Iz njih lahko naredimo masko za čistejšo kožo: pretlačimo jih skupaj z jogurtom in nanesemo na obraz. Za odstranjevanje aken jih pretlačite in zmešajte z limoninim sokom ter dodajte ovseno moko. Uporabite kot piling in pustite delovati največ 20 minut.

Tudi špinača in losos bosta pripomogla k vaši lepoti!

Vlažilno kokosovo olje

Kokosovo olje navdušuje s svojimi antioksidativnimi lastnostmi, torej deluje proti staranju, poleg tega razstruplja kožo in celotno telo. Uporabljamo ga lahko za vlaženje suhih las, odličen je tudi kot sredstvo za vlaženje kože na obrazu, saj ujame vlago vanjo.

Ne povzroča izbruhov aken in mozoljev in ima protivnetne lastnosti. Spodbuja nastajanje kolagena. Ko ga uživamo, se ne kopiči v maščobnih celicah, saj ga telo neposredno uporabi za proizvajanje energije. Uporabljamo ga lahko v najbolj osnovni obliki, brez dodatkov.

Superživilo za lepoto in zdravje

Losos je bogat z omega 3 maščobnimi kislinami, vitamini B, magnezijem, železom in beljakovinami. Gre za eno najboljših živil za hujšanje, nego las, kože, nohtov in preprečevanje depresije. Prav tako pomaga pri rasti las, ohranja jih ter jim daje zdrav sijaj. Selen v lososu ščiti pred izpostavljenostjo soncu.

Ne pozabimo še na vitamin D, ki med drugim skrbi za zdrave zobe. Sicer ni naključje, da lososa v svojih izdelkih uporabljajo izdelovalci korejske kozmetike oziroma K-beauty. Balzam proti gubam Kahi denimo vsebuje DNK iz lososove mošnje.

Za kožo, lase in nohte

Špinača učinkuje nanje, saj je bogata s hranili in antioksidanti, vsebuje tudi lutein, ki ohranja zdrave oči. Je dober vir vitaminov B, C in E, kalija, kalcija, železa, magnezija in omega 3 maščobnih kislin.

V njej je veliko vode in vitamina K, ki pomaga krepiti stene krvnih žil, kar prispeva k preprečevanju nastajanja gub. Pomaga tudi pri odstranjevanju temnih kolobarjev pod očmi.