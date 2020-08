Povsem jasno: lepa dekleta ljubijo barabe

Mnogo izrekov imamo o nasprotjih. Morda imajo dekleta občutek, da jih bo nevaren moški zaščitil. Moški, ki ima močno partnerico, običajno velja za copato pri tistih, ki menijo, da bi ženska morala biti vodljiva in ubogljiva, pridna in pravzaprav služabnica. Zdi se, da veljajo dvojna merila za moške in ženske. A v resnici, kolikor je ljudi, toliko je različnih odnosov.Leto 2020 je prelomno leto za odnoseV temu času nam je in nam bo še pokalo po šivih. Maske padajo, odnosi razpadajo. Marsikdo nas je in nas še bo presenetil, tudi mi sami sebe. Kaže se skrito in zakrito ter druga plat zgodbe, ki bi sicer najverjetneje ostala ...