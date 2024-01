Kristijan Blagne z izjemnim uspehom navdušuje mamo Heleno (Suzy)

Nikoli ni kazal glasbene zagnanosti, pot po maminih stopinjah ga ni premamila. Kristijana so od nekdaj veliko bolj mikale akademske vode, saj je bilo že v gimnaziji jasno, da mu učenje ne dela preglavic. V mladih letih je treniral košarko, tam se je privadil reda in discipline, ki sta mu pomagala, da je brez težav plul skozi šolanje. Zlati diplomant Odgovornost, vztrajnost in sistematično delo se mu je obrestovalo tudi na ljubljanski pravni fakulteti, kjer so njegovo nadpovprečno uspešnost, saj je diplomiral z odliko, ob podelitvi diplom okronali z zlatim priznanjem. Vmes so mu kar dvakrat p...