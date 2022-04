Kraljica ni mogla zadržati solz (FOTO)

Prvič po šestih mesecih so britanski podaniki ugledali svojo monarhinjo. Kraljica Elizabeta II. se je od svojega moža, princa Filipa, sicer poslovila že lani, a ker je njegov pogreb potekal v času tretjega državnega zaprtja med pandemijo, se ga je udeležilo le trideset ljudi.

Princ William in vojvodinja Catherine sta s seboj pripeljala starejša otroka, princa Georgea in princeso Charlotte.

Zato se je kraljeva družina odločila prirediti spominsko slovesnost v zahvalo. K dogodku v Westminstrski opatiji jo je pospremil princ Andrew, ki se je prav tako prvič po dolgem času pojavil v javnosti, ki mu je zaradi spolnega škandala precej nenaklonjena. Na tak način je izrazila podporo svojemu osramočenemu sinu, kar pa ni bilo všeč ne njenim podanikom ne drugim članom kraljeve družine, posebno ne princema Williamu in Charlesu.

Dogodek so prilagodili kraljici, zato je trajal le 45 minut, v opatijo pa je vstopila skozi zadnja vrata, da je bila pot do njenega sedeža čim krajša. Petindevetdesetletna kraljica je namreč nedavno prebolela tudi covid-19 in je menda veliko šibkejšega zdravja, kot smo je vajeni. Morda je tudi temu pripisati razlog, da so budna očesa fotografov ujela tudi njene solzne oči.

Številni člani njegove družine, prijatelji in tisti, ki so jim pomagale njegove dobrodelne organizacije, so se odločili odreči črnini in so namesto tega nosili edinburško zeleno, ki je bila barva pokojnega vojvode Edinburškega.

Britanska javnost je najbolj zamerila odsotnost princa Harryja in njegove žene Meghan, ki sta bila edina pomembnejša v kraljevi družini, ki nista želela priti, ker jima niso odobrili posebne varnostne zaščite Scotland Yarda med obiskom. Naslednji mesec se bo Harry brez tovrstnih zahtev sicer udeležil iger Invictus na Nizozemskem.

Tudi vojvodinja Camilla in princesa Anne sta nosili vojaško zeleno.

Po slovesnosti so goste sprejeli drugi člani kraljeve družine, kraljica pa se je z Andrewom vrnila v Windsor.