Pijani Albanec brez izpita tihotapil 27 državljanov Turčije, tudi otroke

V četrtek, 9. maja, ob 20.00 so postojnski policisti v Petelinjah ustavili tovorno vozilo, ki ga je vozil 34-letni albanski državljan. Policisti so v postopku ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, rezultat je bil 0.52 mg/l. Ugotovili so tudi, da ima na tovornem vozilu nameščene registrske tablice, ki so v evidencah beležene kot ukradene, tovorno vozilo pa je neregistrirano.

Pri pregledu tovornega vozila so ugotovili, da v tovornem delu prevaža 27 državljanov Turčije, od tega 9 otrok, ki jih je nezakonito spravil na območje Republike Slovenije.

Zaradi cestnoprometnih kršitev bo zoper njega podan obdolžilni predlog, zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa so mu tovorno vozilo zasegli. Ostali postopki še potekajo.