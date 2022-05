Kraljevi rojstni dnevi: brezskrbno življenje mlajših otrok

Čeprav sta rojena kar enajst let narazen, sta rojstni dan praznovala enako navdušeno.

Danska princesa Isabella je dopolnila 15. rojstni dan in v njeno čast je kraljeva družina objavila nove fotografije čedne mladenke, ki je za fotografiranje oblekla mamin suknjič. Ker je drugi otrok danskega princa, je odgovornost vladanja in zasedanja prestola ne skrbi toliko, prav tako kot princa Louisa, tretjega otroka princa Williama in vojvodinje Catherine. V maju bo namreč izšla nova knjiga, v kateri avtor Robert Jobson piše o Harryjevi sproščenosti, ker je v vrsti za prestol šele za Williamom in njegovimi otroki.

Fotografije malega Louisa je posnela vojvodinja sama.

Louis in Isabella nimata skrbi v zvezi z vladanjem, njuni življenji bosta najverjetneje veliko bolj sproščeni. To pa je najbrž nekaj najboljšega, kar se ti lahko zgodi, ko si rojen v tako pomembni družini, ki je ves čas na očeh javnosti.