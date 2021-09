Končno so vsi polnoletni

Po natanko 44 letih, 10 mesecih in 15 dneh si je naš glasbeni velikan Zoran Predin naposled le oddahnil, ko je še njegov zadnji otrok uradno postal polnoleten. Najmlajši Črt je starše razveselil in razbremenil, saj bo odslej lahko marsikaj počel brez njihovega soglasja. To sicer ne pomeni, da se bosta Zoran in Barbara povsem rešila odgovornosti, ampak neko olajšanje pa ta pomembni mejnik kljub vsemu prinaša. Včasih je 18. rojstni dan predstavljal velik korak k osamosvajanju, danes pa so otroci pod domačo streho še dolgo v dvajseta, celo trideseta oziroma dokler ne doštudirajo. Na srečo so Predinovi že na splošno zelo samostojni ter prizanašajo mami in očetu, zato je ta veličastni trenutek kvečjemu priznanje, da so povezana družina, ki zna stopiti skupaj, ko je to najbolj pomembno.



