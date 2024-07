Končno se je opogumil Dejan Dogaja (Suzy)

Energični Laščan Dejan Dogaja rad poudari, da je odličen zabavljač, ne pa tudi pisec besedil. Na tem področju menda nikoli ni bil zelo samozavesten, a na srečo se je 30-letnik končno opogumil in v svet poslal svojo prvo avtorsko skladbo, za katero je napisal glasbo in besedilo. Pesem je kar nekaj let čakala v predalu.

»Verjamem, da takšne pesmi od mene marsikdo ni pričakoval,« se namuzne Štajerec. Svoje poslušalce je presenetil, saj je izdal balado, ki nosi naslov Obljubim, v duetu z njim jo je zapela mlada pevka Taja Padežnik. Skladba ima zanj posebno težo, zato si jo nekega dne želi zapeti na svoji poroki. In kdaj se bo za veliki življenjski korak zgodil? »Verjetno čez nekaj let. Takšnih stvari s Kiaro ne načrtujeva, prepuščava se toku in veva, da se bo zgodilo, ko bo pravi čas za to,« še pove.