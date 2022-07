Končno Jennifer in Ben Affleck: Ljubezen je zelo potrpežljiva (FOTO)

Natanko dvajset let po tem, ko sta prvič postala par, sta dahnila usodni da, ki jima prvikrat ni bil usojen. Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se spoznala decembra 2001 na snemanju filma Gigli, ki je bil sicer popolna polomija. V tistem času je bila J. Lo poročena s plesalcem Chrisom Juddom.

»Ljubezen je lepa, dobrotljiva in, kot kaže, zelo potrpežljiva. Dvajset let lahko počaka,« je zapisala Jennifer Affleck in objavila jutranji selfie brez ličil ali oblačil in s poročnim prstanom.

Ko sta se junija 2002 ločila, je že naslednji mesec stekla v objem nekdanjemu soigralcu. Postala sta prvi par, ki so ga tabloidi, takrat ravno v polnem razmahu, zasledovali na vsakem koraku, nenehno fotografirali in o njiju ves čas pisali. Seveda tudi laži. Že novembra istega leta sta se zaročila, le dan pred načrtovano poroko v septembru 2003 pa vse odpovedala zaradi prevelikega medijskega cirkusa. Razšla sta se januarja in pet mesecev pozneje je bila Jennifer že poročena z Marcom Anthonyjem, s katerim ima dvojčka Emme in Maxa. Leto dni za njo se je poročil tudi Affleck, imel z Jennifer Garner Violet, Seraphino in Samuela.

Vedno le lepo

Njena druga poročna obleka je iz hiše Alexander McQueen.

Vedno sta drug o drugem govorila le lepo, in ko sta bila lani oba nenadoma spet samska, se ni nihče čudil, da sta spet pristala skupaj. Prav tako nismo bili šokirani, ko je pokazala zaročni prstan z zelenim diamantom. Tokrat sta se odločila, da poročnih podrobnosti ne bosta obešala na veliki zvon, da se izogneta vsem medijskim jastrebom. Zbežala sta v Las Vegas, kjer sta si obljubila večno zvestobo – ona v obleki iz enega od svojih starih filmov, Ben pa v suknjiču, ki ga je potegnil iz svoje omare. Preoblekla sta se v toaletnih prostorih male kapelice, kamor sta pritekla le nekaj minut pred polnočjo. »Drug drugemu sva prebrala zaobljube, ki sva jih sama napisala, in si nataknila prstana, ki ju bova nosila do konca življenja. Imela sva poroko, o kakršni sva sanjala že dolgo nazaj in je zdaj naposled, po dolgem, dolgem času postala resnična,« je zapisala Jennifer, ki je ob poroki tudi uradno prevzela njegov priimek.

Z njima so bili samo njuni otroci, in kot je zapisala na koncu, je ljubezen nekaj najlepšega, nanjo je vredno čakati. Srečno!