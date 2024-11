Knjiga mora vedno prinašati sporočilo (Suzy)

Ali sta po dvajsetih letih Bukle in 25 letih založbe UMco kaj nostalgična, se ozirata v preteklost? Samo: Včasih, a še raje gledava naprej, kaj bomo še delali. Knjige izdajamo že več kot 20 let, zadnjih ducat let se usmerjamo v področja, ki prej niso bila tako prisotna: psihologija, knjige o naravi, družbeno angažirane knjige, šport, zdravo življenje. Hkrati imamo toliko tekočega dela, da za sedenje na lovorikah in oziranje v preteklost ni časa. (smeh) Kakšno urico si vzameš za takšno veselje in trepljanje ob izidu nove knjige, dosti več ne. Renate: Meni je zanimivo, kako smo spontano rasli....