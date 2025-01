Klemen Slakonja se razgalja: Odvrgel bom maske in izruval svoje srce (Suzy)

Končno je Klemen Slakonja razkril, o čem govori pesem 'How Much Time Do We Have Left', s katero bo 1. februarja nastopil na Emi.

»Pravzaprav gre za izliv mojih občutij, potem ko so moji dragi življenjski sopotnici Mojci Fatur diagnosticirali težko bolezen, ki jo je, čeprav ji je bilo rečeno, da je neozdravljiva, uspešno premagala,« je priznal ustvarjalec. Njegova draga se je namreč borila z mielodisplastičnim sindromom, diagnozo, ki jo je dobila dva meseca po njegovi viralni skladbi Putin, Putout. Takrat sta mu bili vsaka vaja in predstava odveč.

»Ves čas sem hotel biti doma z njo,« je priznal. »Po vseh zabavnih preobrazbah, ki sem jih naredil v preteklosti, je zdaj čas, da odvržem maske, stopim v areno, izruvam svoje srce in ga ponudim na pladnju. Zavedam se, da si bo marsikdo privoščil pojedino, a zdi se mi pomembno, da pokažemo ranljivost. Tako kot je Mojca vlila upanje meni, ko mi je bilo najtežje, verjamem, da ta pesem lahko vlije upanje ljudem po vsem svetu,« pravi.