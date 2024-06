Klemen, Lara in Nataša: Norčavi trio (Suzy)

Srečneži so tisti, ki imajo za prijateljico Laro Komar. Kadar igralka pride na obisk, s sabo vedno prinese sonce. Celo studio se razsvetli, ko se pojavi temperamentna zamejska Slovenka. To sta občutila tudi Klemen Bučan in Nataša Naneva, voditeljski par Kolesa sreče, ki je podlegel njeni norčavi energiji.

Kaj hitro so začeli napihovali pred fotografskim objektivom in tekmovati, kdo bo naredil bolj nenavadno grimaso. Titulo sta si razdelila gostitelj in zvezda serije Reka ljubezni. Posledica vsega je bilo nepozabno vzdušje, saj je snemanje minilo brez vsakršnega zapleta.

Za številčno ekipo je enako pomembno, da se dobro razpoloženje ohrani tudi takrat, ko kamere ugasnejo. In zagotovili so nam, da je smeh odmeval po hodnikih in garderobah.