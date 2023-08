Kelly Clarkson zaradi bivšega moža spremenila besedilo pesmi (Suzy)

Pevka Kelly Clarkson z očetom, ki je družino zapustil, ko je imela šest let, ni imela dobrega odnosa. Ko je spoznala Brandona Blackstocka in se vanj zaljubila, je bila prepričana, da je našla pravega očeta za svoje otroke. Med prvo nosečnostjo je tako o možu napisala skladbo Piece By Piece, v kateri prepeva, kako nežno je pobral njene razdrobljene koščke in zakaj je prepričana, da ne bo nikoli zapustil njunih otrok. A je njun zakon razpadel, sledila je divja borba na sodišču.

Kelly je nedavno premierno nastopila v Las Vegasu, kjer je odpela tudi to skladbo. »Polna je upanja, ki se včasih spremeni v brezup. Vem, da oboževalcem veliko pomeni, zame pa je grenko-sladka,« pravi. Zato je spremenila besedilo. Namesto 'pobral me je, košček za koščkom' zdaj poje 'pobrala sem se' in namesto 'nikoli ne odide, nikoli me ne prosi za denar' pa 'zdaj odidem, ko me prosijo za denar'. Še posebno zadnja vrstica je pomembna, če vemo, da Brandon po odredbi sodišča od pevke dobiva dobra dva milijona evrov podpore na leto.