Kdaj se bo spremenil svet?

On našem druženju smo že spoznali, da so ljudje v resnici naša ogledala in da vsak dan prenašamo čustvene projekcije na okolico. Se pravi, da se naši vzorci, prepričanja in iluzije kreirajo v okolici. Kar je v nas, je zunaj nas. Odlično, to že vse poznamo.Gremo naprej z novo razlago. Če so naša čustva projekcije navzven, v okolico, na partnerja, to pomeni, da vse izhaja iz nas. Predstavljajmo si, da smo mi projektor, diapozitiv, grafoskop oz. filmski projektor. Iz nas gre svetloba, ki na zidu projicira sliko. In zdaj si zamislimo, da je ta zid partner, šef, prijateljica, tašča, mama itd. Se pravi, da z lastnim projektorjem ...