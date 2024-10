Kažipot planetov: Teden bo prijeten, napolnimo si baterije (Suzy)

Še zadnji letošnji mrk je za nami, in čeprav bomo njegove posledice lahko čutili še pol leta ali več, se bo energija na splošno počasi umirjala. S Soncem in Merkurjem v tehtnici bomo romantični, iskali kompromise, se prilagajali, sodelovali, okolišili in marsikaj potrpeli za ljubi mir.

Ker je poleg tega Mars v šibkem raku, ki ne zna postavljati meja in pusti, da vsi hodijo po njem, preden znori, to ne bo čas, ko lahko dosežemo svoje, si karkoli izborimo ali naredimo pomemben korak naprej. Samo v ljubezni bomo bolj odločni, intenzivni, strastni, zapeljivi in skrivnostni, saj je Venera v globokem škorpijonu. Pazimo se le strupenega ljubosumja, posesivnosti, maščevalnosti v odnosih.

Teden bo prijeten, napolnimo si baterije. V petek nam bo partner v oporo in zveza se lahko poglobi, v nedeljo bo več prepirov, pazljivi bodite na cesti. Zelo prijeten bo torek, tako v ljubezni kot za nakupe, tretmaje, finance, vlaganja, potovanja, učenje. Izkoristite ga!

Petek, 4. 10. Tudi če nam bo hudo, nam bo partner stal ob strani in cenili bomo, da skrbi za nas in se lahko zanesemo nanj. Luna bo dopoldne še v tehtnici. Prilagajali se bomo in skupaj iskali diplomatske rešitve.

Sobota, 5. 10. Luna bo v škorpijonu, naša čustva intenzivna, strasti razvnete. Pozno popoldne lahko zavzeto končate svoje obveznosti, zvečer pa je čas za zmenek, zapeljevanje, podžiganje poželenja, skok med rjuhe …

Nedelja, 6. 10. Pazite v prometu, pri športu in drugih aktivnostih. Lahko boste prehitri, kar vodi v nezgode. Posebno napeto in stresno bo okoli 19. ure, ko je Luna še v opoziciji z nemirnim Uranom. Umirite živce, ne norite.

Ponedeljek, 7. 10. Luna bo ves dan v odprtem, optimističnem strelcu. Dobrovoljni bomo in si želeli širiti obzorja. Ne ostajajte doma, čas je za popoldanski potep ali vsaj načrtovanje prihodnjega potovanja. Družite se.

Odličen dan za vse, česar se boste lotili. Zaljubljeni pojdite na zmenek, čas je za finančne transakcije in nakup srečke, potovanja, izobraževanje, nakupe, sestanke, srečanja … Le okoli 19. ure boste preveč požrešni.

Sreda, 9. 10. Jutro bo počasno in zaspano. Utrujeni boste in nič se vam ne bo ljubilo. Pazite, da ne naredite kakšne napake. Luna bo do 11.38 še v dobrovoljnem strelcu, nato vstopi v resnega kozoroga. Bolj prizemljeni bomo.