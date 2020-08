Kažipot planetov: stiske, strahovi, omejtive in slabe novice še niso za nami

Zajeli bomo sapo med enim in drugim napornim tednom. Vzrok za tragedije, nesreče in nasilje, ki ga večina izmed nas spremlja na družbeni ravni, je Mars v ovnu, ki kvadrira stelij planetov v kozorogu, povezan z letošnjimi za ves svet težavnimi dogodki. Prejšnji teden je naredil kvadrat na Pluton, naslednji teden pa ga bo še na Saturn, zato stiske, strahovi, omejitve, slabe novice in pretresljive zgodbe še niso za nami. Pravzaprav so ti kvadrati uvod v naporno jesen, saj se Mars v ovnu obrne retrogradno in se njegovi kvadrati še dvakrat ponovijo. Torkov mlaj prinaša sicer več samozavesti in poguma za reševanje posledic, a prav tako kaže, da preizkušenj še ni konec.



Na osebni ravni bomo imeli v tem času več energije in moči zaradi Sonca v trigonu z Marsom, marsikaj se bomo lahko dogovorili zaradi ugodno postavljenega Merkurja. Venera v sekstilu z Uranom pa nam lahko prinese tudi kakšno ljubezensko presenečenje, simpatijo, iskrice na prvi pogled.

Petek, 14. 8. ​

Zjutraj bodo še odzvanjale posledice hudih svetovnih dogodkov, nato pa nam bo okoli 10. ure nekaj uspelo in navdušeno se bomo podali naprej. Okoli 13. ure je primeren čas za fizično delo, šport, akcijo.

Sobota, 15. 8. ​

Vikend bodo barvale družinske energije Lune v raku, ki se okoli 15. ure lepo poveže z Venero. Najbolje v paru, sicer pa s prijatelji se lahko imate res lepo. Zvečer vas lahko preseneti prijetna novica.

Nedelja, 16. 8. ​

Bojeviti, odločni, aktivni, pogumni boste in se lotevali najrazličnejših izzivov. Najbolje je, da se lotite fizičnega dela. Zvečer se bo napetost povečala, čutili boste pritisk in lahko se s kom skregate. Pazljivo na cesti.

Ponedeljek, 17. 8. ​

Čeprav bo energija padala in nas bolj spodbujala k zaključevanju projektov, lahko danes veliko opravite in nekaj pomembnega dosežete. Pozno zvečer pa bodite pazljivi v prometu in pri nevarnih opravilih.

Torek, 18. 8. ​

Mlaj v levu prinaša novo samozavest in energijo, Venera, lepo povezana z Uranom, pa ljubezenska presenečenja. Predajte se novim priložnostim in odločno naredite korak naprej. Čaka vas nekaj lepega.

Sreda, 19. 8. ​

Luna že dopoldne vstopi v devico in nas spodbuja k natančnemu in zbranemu delu. Preostanek dneva ne dela pomembnejših aspektov, zato je najbolje, da se lotite potrebnih rutinskih opravil in nalog. Četrtek, 20. 8. ​

Merkur vstopi v devico in počasi naznanja, da poletje mineva in nas spet čakajo delo, resnost in trud. A zaradi dobrih Luninih aspektov se danes s tem še ne bomo obremenjevali, ampak uživali in se zabavali.