Kažipot planetov: Sprejmite spremembe, saj ne bodo slabe za vas (Suzy)

Počasi prihajamo v intenzivnejši čas meseca. Najprej nas v ponedeljek čaka mlaj v raku. Lahko bomo sicer občutljivi in težko usklajevali družinsko življenje in poslovne naloge, a če le ne pretiravamo in se ne vznemirjamo, nam bo uspelo uvesti želene spremembe.

Mlaj se dovrši šele zvečer, tako bo čez dan čustvena napetost naraščala. Ne pretiravajte, odsvetujemo nakupe. Umirite se in povežite s sabo. Sprejmite spremembe, saj ne bodo slabe za vas.

Isti dan karmična lunina vozla zamenjata znamenje in se z osi bik-škorpijon premakneta na os oven-tehtnica. Na svetovni ravni bomo težili k harmoniji, sčasoma bo več priložnosti za mirovne dogovore, zasebno pa bodo prehod najbolj čutili ovni in tehtnice – prvi kot nove priložnosti, drugi kot spuščanje starega.

Če vam v petek ne bo šlo vse gladko od rok, ne vztrajajte, ampak dan raje namenite iskanju navdiha, kreativnim projektom, duhovnemu delu ali kopanju v jezerih, rekah ali na morju. Ker smo tik pred obratom Venere v retrogradno gibanje, se bo več dogajalo tudi v odnosih.

Petek, 14. 7. Hiter in dinamičen dan, ko stopite iz rutine in naredite nekaj osvobajajočega, kar ni značilno za vas. Družite se, zabavajte, odkrivajte nove kraje in spoznavajte nove prijatelje.

Sobota, 15. 7. Veseli in razigrani bomo, kot se za poletje spodobi. Luna bo do večera v dvojčkih, tako velja dan preživeti v dobri družbi. Nič hudega ni, če ste igrivi in vam gre na otročje. Ne pretiravajte z alkoholom!

Nedelja, 16. 7. Miren družinski dan, ko se boste želeli – za razliko od sobote – obdati z družino in najbližjimi. Skupaj se kam odpravite, energija bo čez dan prijetna in spodbudna za izlete in počitniška doživetja.

Torek, 18. 7. Luna bo ves dan v vročekrvnem levu. Vročekrvni bomo tudi mi in usmerjeni v akcijo. Pazimo le, da nam povečan občutek lastne vrednosti ne udari na ego. Obiščite kakšen koncert, festival, poletno prireditev.

Sreda, 19. 7. Še en dan z Luno v levu. Samozavestni in odločni bomo, pogumno posegali po tistem, kar hočemo. Zjutraj lahko sicer pretiravamo in nimamo mere. Okoli 13. ure je najboljši čas za dogovore.