Kažipot planetov: Odprite se novim priložnostim (Suzy)

Dočakali smo prijetnejše energije in čas, ko se bomo več družili, mrežili, zabavali, si izmenjavali informacije ter jemali stvari bolj zlahka. Najbolj se lahko veselijo dvojčki, saj vstopi v njihovo znamenje dobrotnik Jupiter, planet širitve, uspeha, denarja, novih možnosti. Približno leto dni bodo zajemali življenje z večjo žlico, rešile se bodo težave, lahko bodo široko razprli krila. Paziti morajo le, da se jim to ne bo poznalo na telesu, saj se lahko v tem času hitreje zredijo.

Petek Petek, 24. 5. Vleklo vas bo v naravo, na potep, na kakšno prireditev, hitro boste zaključili službo. Na pijačo pojdite raje takoj po njej, saj nas bodo zvečer dosegle skrbi. Preženete jih lahko s športom in fizično aktivnostjo.

Sobota, 25. 5. Najbolje bo, če se odpravite na vikend oddih s partnerjem, in to nekam, kjer ne bo manjkalo priložnosti za strasti in romantična doživetja. Le okoli 16. ure ne pretiravajte z opojnimi snovmi.

Spremljala nas bo lahkotna energija. Ne boste želeli ostati doma, ampak se družiti, zabavati, nekaj se vam bo moralo dogajati. Odprite se novim priložnostim, vsaj zvečer pa se odpravite na kak obisk ali tarok.

Jupitrova menjava znamenja bo podpirala tudi vodnarje in tehtnice, biki, katerih 'srečna' zvezda bo po enem letu smetane zašla, pa naj tudi ne skrbijo preveč, saj bo omenjeni planet zdaj skrbel za njihovo finančno področje in plemenitil zaslužke.

Poleg tega bo v soboto čas za strasti in erotiko, čez vikend za izlete, v ponedeljek pa za zbrano delo, sestanke in dogovore.

Ponedeljek, 27. 5. Ves dan boste zbrani, premišljeni, odločni, usmerjeni v delo in urejanje obveznosti. Pri tem se vam lahko utrnejo dobre ideje za rešitev situacije. Zvečer Luna vstopi v vodnarja, potrebovali bomo odklop.

Torek, 28. 5. Ne napolnite si urnika do zadnje pikice, saj bo Luna v vodnarju želela, da si pustite tudi nekaj prostora za dihanje. Dobite se s prijatelji, s katerimi si lahko izmenjujete mnenja in vam bodo dali misliti.

Sreda, 29. 5. Dopoldne in popoldne bo stresno, okoli poldneva pa bomo imeli dovolj energije za šport in zahtevna opravila. Ni čas za sestanke in dogovore. Pazljivi bodite v prometu in pri rokovanju z nevarnimi snovmi.

Četrtek, 30. 5. Lenobni bomo in ne bo se nam kaj dosti dalo. Najbolje bo, če počivamo, se ukvarjamo z duhovnostjo in svojimi hobiji. Počakajte z nakupi in lepotnimi tretmaji, tudi za zmenek ni najboljši čas. Spočijte si.

V zadnji številki je prišlo do napake in smo prekmalu objavili pregled astroloških vplivov za teden od 24. 5. naprej. Opravičujemo se vam za napako in ta teden objavljamo še dodatne informacije o vplivih v naslednjih dneh.