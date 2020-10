Kažipot planetov (od 30. 10. do 5. 11.)

Petek, 30. 10.



Naporen dan, ko nas bo bolela duša in bo vse pritiskalo na nas. Če se le da, se umaknite od vsega in počivajte, ne pustite se prestrašiti slabim novicam in strahu zaradi korone. Zvečer nam bo malce lažje.

Sobota, 31. 10.



Polna luna v biku prinaša vznemirjenje in stresno energijo, saj se je vanjo ujela Sončeva opozicija z Uranom. Čutili bomo jutrišnji kvadrat Merkurja in Saturna. Znajo se zaostriti ukrepi, ujeti in obupani bomo.

Nedelja, 1. 11.



Merkur in Saturn bosta poglabljala stisko in črne misli, zato se zaposlimo in poskušajmo uživati v spodbudnih plateh življenja. Luna dela prijetne aspekte, zato ugasnite televizor in se družite z domačimi.

Ponedeljek, 2. 11.



Luna ob 11. uri vstopi v dvojčke in prinaša več lahkotnosti, razbremenitev in sproščenost. Želja po druženju bo povečana in poskusimo jo nekako potešiti. Sicer bo dan rutinski, čutili bomo Merkurjev obrat.

Torek, 3. 11.



Merkur se obrača v direktno smer, kar lahko prinese še zadnje napake in zaplete. Počakajte! Zvečer bomo imeli veliko energije, zato bi bilo odlično, če jo sprostimo s športom, sicer bomo stežka zaspali.

Sreda, 4. 11.



Z Luno v dvojčkih nas čaka zabaven in živahen dan, v katerem nam ne bo dolgčas. Če ste doma, je popoldne odlično za igranje družabnih iger in dolge pogovore s prijatelji in domačimi. Bodite igrivi!

Četrtek, 5. 11.



Dogodki se bodo hitro odvijali, nove ideje bodo ustvarile dobre temelje za nadaljnje projekte. Zvečer lahko doživimo manjše ljubezensko razočaranje, ki si ga ne ženimo preveč k srcu. Izogibajte se črnim mislim!

Po malce bolj sproščenem tednu se bodo napetosti spet začele stopnjevati. Petek bo naporen in preizkušal naše moči, v soboto sledi še močan mlaj v biku, ki prinaša šoke, preobrate, nepričakovane dogodke, nezgode, stres in vznemirjenje. Zaradi izpostavljenega Marsa nam lahko popustijo živci, nekaj nas bo namreč močno jezilo in prebujalo našega notranjega upornika.Nedeljo in nato še drugi del tedna bo zaznamoval kvadrat med Merkurjem in Saturnom – prvič se srečata, ko bo še retrograden, drugič pa, ko se spet obrne v direktno gibanje. Ker prinaša tesnobo, skrbi, črne misli, obup, osamljenost, ujetost, moramo v tem času čim bolje poskrbeti zase, za svojo dušo, se s kom pogovoriti … Če še poglabljajo naše črno luknjo, se je v tem času modro izogibati novicam. Se pa lahko veselimo, da se v torek Merkur obrača nazaj v direktno gibanje. Težave in zapleti bodo počasi začeli izzvenevati, a vseeno s pomembnimi projekti še počakajte kak dan ali dva.