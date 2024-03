Kažipot planetov: lahko ne bo vse tako, kot ste si zamislili (Suzy)

Smo v obdobju med mrki, lunin je že za nami, čaka nas še sončni v ovnu, poleg tega se v ponedeljek Merkur obrne v retrogradno gibanje v istem znamenju. Tudi če se vas mrka ne dotakneta osebno – torej ne padeta na pomembne točke, planete in osi vašega horoskopa –, ne pričakujte, da je konec turbulenc, pretresov, spreminjanja načrtov in nemira.

Merkur nas bo usmeril nazaj, boriti se bomo morali za zadeve, začete v preteklosti. Poleg običajnih opozoril – vse dvakrat preverite, ne podpisujte pogodb, ne odločajte se o pomembnih zadevah, ne začenjajte ničesar novega, oborožite se s potrpežljivostjo – velja tudi, da bodite bolj previdni pri športu in fizičnih opravilih.

Velikonočni prazniki bodo razmeroma prijetni, saj bo Luna v optimističnem strelcu, le sobotni večer bo naporen. Ker pa bomo že čutili Merkurjev vpliv, se pripravite na to, da lahko ne bo vse tako, kot ste si zamislili.

Petek, 29. 3. Luna bo čez dan še v intenzivnem škorpijonu, tako nam bo pomembno, da se dobro pripravimo na praznike. Popoldne se poveže z Neptunom, čas je za kreativnost in duhovnost. Umirite se kljub stresu.

Sobota, 30. 3. Ne srečujte se z družino prezgodaj, okoli 8. ure bomo razburjeni, nepotrpežljivi in jezljivi. Pozneje se napetost sprosti in čaka nas prijetno razpoloženje, najbolj okoli 16. ure. Zvečer nas bodo dohitele skrbi.

Nedelja, 31. 3. Luna bo ves dan v strelcu, dobrovoljni bomo in pripravljeni na druženje. Zvečer bo v kvadratu z Venero, tako lahko pretiravamo z vsem dobrim in lepim, v odnosih pa smo lahko rahlo razočarani.

Merkurjev obrat prinaša stres, zaplete, nepričakovan razvoj dogodkov kljub prazniku. Luna že zjutraj vstopi v kozoroga, tako bomo vse jemali veliko bolj resno in spravljalo nas bo ob pamet, da nič ne teče gladko.

Torek, 2. 4. Kljub zapletom, zamudam in napakam bomo ambiciozni in storilnostjo naravnani. Potrpežljivo se soočajte s stresom, ki ga prinaša Merkurjeva retrogradnost. Še največ uspeha nas čaka popoldne in zvečer.

Sreda, 3. 4. Čustveni bomo in občutljivi, v ljubezni vzneseni in hrepeneli po pravljičnem odnosu, a ob vsem tem nam bo manjkalo prizemljenosti in realnosti. Navdih usmerite v ustvarjalnost in duhovne tehnike.