Kažipot planetov: Čas ni najboljši za nakupe in finančna vlaganja.

V petek in soboto bomo še čutili pritisk, vleklo nas bo v temne globine, preplavljala nas bodo težka čustva, kot so jeza, ljubosumje, maščevanje, neobvladane divje strasti. Eksakten bo namreč kvadrat med Marsom in Plutonom, ki poraja nasilje, agresijo, bes, nadvlado in ga je sprožila že pretekla polna luna. Ker bomo stisnjeni v kot in precej nemočni, ne poskušajmo spreminjati situacije na silo, saj bomo potegnili kratko. Ker Sonce hkrati vstopi v škorpijona, se raje obrnimo navznoter in predelajmo pri sebi tisto, kar nam tako močno odnaša pokrovko.

Petek, 22. 10. Umaknite se iz nevarnih situacij, v katerih ste lahko s kom na nož. Mars in Pluton v kvadratu prinašata nasilje in na dan planejo primitivni primarni nagoni. Zvečer se umaknite in ne izzivajte svojega nasprotnika.

Sobota, 23. 10. Sonce vstopi v temačnega škorpijona in nas obrača navznoter, a danes bomo z Luno v dvojčkih še malce bolj lahkotni. Če se le da, ne ostajajmo doma, ampak se kljub mrazu odpravimo na kakšen obisk.

Nedelja, 24. 10. Luna v dvojčkih prinaša sproščeno energijo in okoli poldneva se bomo še zabavali in družili, zvečer pa nas čaka razočaranje v odnosih. Partner ne bo najbolj iskren z nami ali ne bo upravičil naših pričakovanj.

Preostanek tedna bo mirnejši. V odnosih smo lahko v torek razočarani ali izvemo, da partnerju oči bežijo v drugo smer in to skriva pred nami. Čas ni najboljši za nakupe in finančna vlaganja. Kljub temu pa se lahko v četrtek nekaj dobro razplete, nesporazumi se lahko razjasnijo, tudi v ljubezni lahko spet najdemo skupni jezik in gremo naprej. Projekti bodo stekli, pojavile se bodo nove priložnosti.

Ponedeljek, 25. 10. Zbudili se bomo optimistični v prijeten dan z Luno v dvojčkih, ko lahko marsikaj postorimo, se dogovorimo, uredimo. Imeli bomo dovolj energije in volje za to. Izkoristimo vplive za stvari, ki nas veselijo.

Torek, 26. 10. Luna v raku nas bo naredila bolj občutljive, če nam kaj ne bo prav, se bomo umaknili. V ljubezni nas čaka razočaranje, lahko izvemo neprijetna dejstva, ki nam jih je partner prikrival. Predelajte bolečino.

Sreda, 27. 10. Tudi danes nas bodo bolj vodila čustva kot razum, marsikaj lahko bližnjim po nepotrebnem zamerimo. Popoldne vseeno prinaša več spodbudne energije, predvsem za ustvarjanje, umetnost in duhovno delo.

Četrtek, 28. 10. Čeprav nas bo zjutraj spremljala nepotrpežljivost, nato pa ovire, bomo vse uspešno rešili, saj se Venera poveže z Jupitrom. Vpliv je ugoden tudi finančno in v ljubezni, zato le odpustite partnerju pretekle napake.

Bodite prizanesljivi do sebe, oktober je letos res težak mesec!