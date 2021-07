Kažipot planetov

Petek, 30. julij

Hiter in dinamičen dan z Luno v ovnu. Dovolj energije boste imeli za vse, česar se boste lotili, tudi opoldanske ovire boste zlahka premagali. Najlepše bo zvečer v dvoje, ko se Luna poveže z Jupitrom.

Sobota, 31. julij

Luna bo v biku in želeli si boste uživanja in stabilnosti, a se boste srečevali z eno oviro za drugo in proti večeru vam bo zmanjkalo volje, da bi rinili naprej. Spustite in počakajte, da vpliv mine.

Nedelja, 1. avgust

Merkur v opoziciji s Saturnom prinaša bremena, črne misli, negativnost, slabe novice. Zvečer se odmaknite od vsega in poskrbite zase. Pripravite si kopel, če že niste nekje v naravi ob vodi.

Ponedeljek, 2. avgust

Dan, poln ovir, saj se Merkurju v opoziciji s Saturnom pridruži še Saturn. Zdelo se vam bo, da se je vse zarotilo proti vam, službeno boste obremenjeni, negativno boste razmišljali. Ne trudite se, danes vse spustite.

V ljubezni lahko pričakujete nenadejana presenečenja, vse ostalo pa bo danes podvrženo stresu, naglici, več bo živčnosti, napak, spreminjanja načrtov. Glavno bo, da ohranite mirne živce in dihate.

Sreda, 4. avgust

Zjutraj bo še vedno velika možnost napak, nejasnosti, zmede, nato se energija počasi sprosti. Luna bo v dvojčkih, marsikaj se lahko dogovorite in uredite. Popoldne pa se srečajte s prijatelji in uživajte.

Četrtek, 5. avgust

Luna bo v čustvenem raku, dan pa zatišje pred spet napornejšim jutrišnjim dnem. Energije boste imeli največ zjutraj, ko postorite vse obveznosti, nato se čim prej odklopite in se odpravite kam z družino.

Čeprav je poletje, nas ta teden čaka več ovir, stresa, težav, zamud, bremen, strahov, živčnosti.Merkur in Sonce sta namreč v napornem T-kvadratu s Saturnom in Uranom in nepredvideni dogodki, spreminjanje načrtov in slabe novice nam lahko malce zamajejo tla pod nogami.Aspekt bomo čutili ves teden, v zraku bodo nemir, vznemirjenje, živčna energija, obup.Na srečo se v torej Venera ugodno poveže z Uranom, kar pomeni, da nam lahko hitro dogajanje prinese tudi kakšno presenečenje v ljubezni.Bodite odprti, zgodi se vam lahko tudi ljubezen na prvi pogled, v stabilnih zvezah pa nepričakovana spodbudna novost.Ta teden se vam ne splača za vsako ceno vztrajati pri svojih načrtih. Bodite prilagodljivi, kar ne gre, prestavite na ugodnejši čas.Največ pa boste storili, če ohranite mirne živce in pomirjena čustva.