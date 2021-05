Kažipot planetov

Petek, x. x. Petek, 14. 5.

Prestop Jupitra v ribi in Luna v dvojčkih prinašata dan, poln veselja in upanja. Družite se in povezujte, le okoli 13. ure pazite, saj kvadrat Lune z Neptunom svari pred pretiravanjem z alkoholom in iluzijami.

Sobota, 15. 5.

Družinski dan z Luno v raku. Najbolje bo, da organizirate piknik za družino in prijatelje, kuhate, se družite in igrate družabne igre. Lahko se tudi kam odpravite, bistveno bo, da boste v dobri družbi.

Nedelja, 16. 5.

Luna bo še vedno v raku, čustveni bomo, nostalgični in sentimentalni, a okoli 17. ure se poveže z Marsom, kar nas bo pognalo v akcijo. Lotite se športnih dejavnosti ali kaj postorite okoli doma.

Ponedeljek, 17. 5.

Dopoldne bo Luna še v raku, nato vstopi v samozavestnega leva – in skupaj s Soncem v trigonu s Plutonom bo to odličen dan za poslovni napredek. Pokažite vse svoje adute, bodite prepričljivi in uspešni.

Torek, 18. 5.

Dopoldne bo odlično tako v službi kot v odnosih. Dogovorite se za kosilo s simpatijo ali partnerjem. Popoldne pa bo več živčnosti in stresa. Načrti se bodo spreminjali, preveč boste imeli dela. Pazite na cesti.

Sreda, 19. 5.

Še vse do večera izkoristite levjo energijo, če si morate kaj izboriti ali se potegniti zase. Venera v trigonu s Saturnom vam bo pokazala, da imate v partnerju trdnega zaveznika in se lahko zanesete nanj.

Sončev prestop v dvojčka bo pobarval naš svet z veseljem. Bolj odprti, veseli, igrivi in radovedni bomo. Več se bomo družili, se šalili, resnost bo nadomestil humor. Dajte si duška, družite se zunaj.

Več upanja, svetlobe in prijetnih dni nas čaka. Jupiter v petek za nekaj časa vstopi v ribi, znamenje, v katerem se bolje počuti kot v vodnarju, ter prinaša več sočutja, optimizma, upanja, povezovanja ter manj ločenosti in obremenjenosti.Hkrati se v četrtek Sonce premakne v dvojčke ter odpira obdobje veselega pomladnega razpoloženja, z več potrebe po druženju, klepetanju, zabavi, izmenjevanju idej in novic, večje igrivosti, sproščenosti in prilagodljivosti.Tudi aspekti niso slabi in nas ta teden podpirajo. V ponedeljek se Sonce še iz bika poveže s Plutonom, kar nam bo pomagalo, da se odločno lotimo svojih ciljev, napredujemo z voljo in zagnanostjo, spremenimo kakšno slabo navado ali se borimo za tisto, kar si želimo.Tudi finančno bomo uspešni. V sredo pa Venero s trigonom podpira Saturn. Aspekt kaže, da se bomo v ljubezni bolj naslanjali na razum kot čustva, a cenili oporo in stabilnost, ki nam ju v dolgotrajnem odnosu daje partner.V novih zvezah pa lahko prinese korak naprej.