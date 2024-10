Katjuši Štingl se je uresničila želja, ki jo je imela še iz srednje šole (Suzy)

»Zame pregovor 'pazi, kaj si želiš, lahko se ti uresniči' še kako drži. Enkrat sem si rekla, da bi rada igrala v filmu Jana Cvitkovića. To je bila moja želja še iz srednje šole, vendar mu tega nisem upala povedati. Da bi igrala kaj bizarnega. Pa je rekel, naj pridem, in me postavil v Psihiatrično bolnišnico Idrija,« o svoji vlogi v najnovejšem filmu Hotel alkohol, ki ga snema cenjeni režiser, pove piarovka in pisateljica Katjuša Štingl.

Spoznala sta se pred sedmimi leti pri njem doma na Krasu. Tako dolgo je tudi trajalo, da je napisal scenarij za nov film. Katjuši je bilo snemanje eno najlepših daril ob okroglem rojstnem dnevu. Dva dneva prej je namreč dobila scenarij. »Sicer je vse samo film in mi smo igralci v njem. Včasih tudi režiserji in si prikličemo še koga, ki bolje ve, kakšno igro v danem trenutku potrebujemo,« sklene.