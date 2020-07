OD ZVEZDE DO MAMICE

Kam je izginila Nina Osenar?!

Nemalo kdo se sprašuje, kaj počne pred leti tako zelo priljubljena in energična televizijska voditeljica. Postala je ena najbolj samozavestnih, odločnih in preudarnih osebnosti na domači medijski sceni. Z nosečnostjo so prišle nove prioritete in po rojstvu sinčka se je precej skrivnostno poslovila od malih zaslonov. Javnost sicer ugiba, ali se je morebiti Nasitila izpostavljenosti in pritiskov, ki jih prinaša življenje pod žarometi, nam pa je prišlo na uho, da so stvari povsem osebnega pomena in da jo bomo v prihodnje zagotovo še lahko občudovali v njeni najboljši podobi.