Kako usvojiti redno gibanje?

Kdaj se začne človek zares redno gibati? Po navadi, ko se mora. Pogosto je ta 'mora' povezan s poškodbami. Tako imamo nemalokrat kombinacijo 'zdrav/-a sem in ne delam nič' ali 'imam težavo in redno vadim'.

Po več kot 20-letnem delu opažam številne paradokse. Ljudje hitijo, a zamujajo. Teoretično ogromno vedo o gibanju, a v praksi ni o tem znanju ne duha ne sluha. Ko zbolimo ali se poškodujemo, prosimo vse bogove sveta, naj nam pomagajo, in jim obljubljamo, da nikoli, ampak res nikoli več ne bomo nehali skrbeti zase. A smo le nekaj dni po tem, ko je bolje, pogosto v starih utečenih tirnicah. Tam, ko rečemo, da nimamo časa, da se nam ne da, da bomo jutri.

Znanstveno je dokazano, da gibanje pozitivno vpliva na zdravje, počutje in še mnogo drugega. In dejstvo, mimo katerega ne moremo, je, da se telo stara, staranje pa pomeni upad določenih življenjskih funkcij.

Prav tako nekoristni za telo so preobremenjenost na delovnem mestu, preveč sedenja, neustrezna prehrana, premalo spanja, prepozno odhajanje v posteljo, stres, roki, ki jih lovimo, šefi, ki od nas zahtevajo stvari. Ko smo v stiski, iščemo, kdo bi nam lahko pomagal. Podzavestno nemalokrat prestavljamo odgovornost za svoje neurejeno življenje na sistem, na družbo, službo, družino …

Čas zase

A ne glede na to, koliko terapevtov, učiteljev, gurujev, zdravnikov ali osebnih trenerjev si omislimo, je na koncu vedno in izključno odvisno samo od nas, ali bomo (po)skrbeli zase ali ne. Lahko imamo najboljšega trenerja na svetu, a nam nič ne pomaga, če ga nikoli ne obiščemo.

In zelo hitro smo lahko tam: 'Teoretično vse vem, v praksi pa se mi ne da ali si ne vzamem časa.'

Včeraj mi je stranka, ki je doma v mestu v sosednem naselju, napisala, da ne more na vadbo, ker ji je predaleč. Sama prihajam z vasi in sem morala vsako jutro ob 6. uri zjutraj vstati, da sem bila ob 8. uri v šoli, tako res nisem prava referenca za to, da je nekaj daleč. Meni je v vsakem mestu vse blizu, ker si pač v mestu. Na koncu so naše odločitve pač stvar prioritet. In naj vam razdalja ne prepreči dobre skrbi zase!

Zato še dobro, da nas bolečine in zakrnelo telo silijo k temu, da je vsaj od 20 do 30 odstotkov ljudi res redno gibalno aktivnih. Želja nas, strokovnjakov, je, da bi bil ta odstotek višji, ampak ni. Vsaj 30 odstotkov ljudi vedno znova začenja in preneha, približno 30 odstotkov pa je takih, ki se nikoli ne začnejo gibati. Manjkajoči preostanek do 100 odstotkov sestavljajo vrhunski rekreativni športniki.

Nobeno pretiravanje ni zdravo. Ne premalo ali nič gibanja, ne preveč in ne preveč intenzivno. Življenje najbolje deluje, ko je v ravnovesju. Vse živo na tem planetu najbolje deluje, ko je v ravnovesju. In lovljenje ravnovesja je izziv, h kateremu stremimo, da smo dobro. V nobeni skrajnosti dolgoročno ne bomo dobro.

Glede na visok odstotek ljudi, ki se ne gibljejo redno, se mnogi sprašujete, kako začeti. Kakšno gibanje je pravo zame?

Moj strokovni in prijateljski nasvet je:

*Začnite z malo gibanja na dan (npr. 10 minut) in z zelo zmernim gibanjem, ki ga poznate (npr. počasna hoja, nato dodajte kakšne raztezne ali gimnastične vaje, morda vaje za moč).

* Na začetku naj bodo gibalni vzorci enostavni, da ne izgubimo volje (prosim, naj ne bo vaša prva ura vadbe zapletena koreografija plesa ali aerobike, ker vam bo hitro pošla motivacija).

Edina prava pot je POSTOPNA: od enostavnega do zahtevnejšega, zapletenega, daljšega gibanja. To je pot, na kateri ste lahko v gibanju uspešni. Uspeh v gibanju zame za povprečnega človeka pomeni, da je vsaj 3- do 4-krat na teden zmerno telesno aktiven od pol do ene ure.

Tanja Želj Zupančič, univ. dipl. profesorica športne vzgoje, trenerka pilatesa in ambasadorka samostojnega obuvanja nogavic pri 80 letih! www.tanjazelj.si