Živimo v potrošniškem svetu, ki je osredotočen na zunanje in hitro zadovoljstvo. Bolj kot to, kaj damo vase, je pomembno, kaj damo nase. Prevladujejo oglasi za hitro prehrano, različni zdravstveni in modni trendi, umetni obrazi. Človek se je nekje vmes izgubil in se ne znajde več, kaj je prav in kaj ne. Dobro se je zavedati, da je v obdobju velikih trgovin in hrane z vsega sveta prav sezonska in lokalna hrana tista, ki nam naravno pomaga, da se razumno (pod/zavestno) odločamo o tem, kaj bomo jedli. Apolonija Infinity FOTO: osebni arhiv Prehranska industrija nas poskuša vsak dan prelisičiti z...