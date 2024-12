Jubilej Primorskih fantov: od nostalgičnih valčkov do veselih polk (Suzy)

Z njimi so praznovali 10. obletnico delovanja mladi harmonikarji, člani Orkestra Nika Polesa, harmonikarja Primorskih fantov, ki skupaj z Ivico Vergan, Maksimom Verganom ter Janom Čekada razveseljujejo ljudi tudi po smrti Bogdana Gerka, ki je za ta ansambel ustvaril številne prepoznavne uspešnice.

Od valčka Decembrski dan do nagajivih polk, ki so jih peli in igrali skupaj z gosti. Nastopili so Fantje spod Šilentabra, člani KD Kraški šopek iz Sežane, združena pevska zbora Sežana in Slavnik, klapa Semikanta, Vipavski kvintet, svetovni prvak na diatonični harmoniki Marko Vatovec, Mitja Kodarin, sicer člana primorske skupine Ne me jugat. Na harmoniko je zaigral še Nikov sin Oto Poles, na odru pa se je jubilantom pridružil prepoznaven radijski glas Gregor Budal.

Primorski večer je povezoval znan televizijski obraz Peter Poles, sicer Nikov bratranec.

Ivica v družbi Gregorja Budala