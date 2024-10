Jerca z lahkoto opravila z izjemno zahtevnim tekmovanjem (Suzy)

Jerca Zajc si je že pred leti zaželela iti na prireditev Iron man. »Takrat sem že veliko tekla, plavala, nisem pa kolesarila. Vmes sem idejo že skoraj opustila. Potem sem spoznala svojega Jako Lopatiča, ki je imel (cestno kolo) specialko. Kmalu jo je priskrbel tudi meni. Spomladi 2021 sva začela in hitro sem se navadila. Potem sem mu po naključju omenila svojo že malce pozabljeno željo. Spet ni čakal, temveč mi je kupil uro za triatlon. Lani sem želela naprej postaviti nov osebni rekord na maratonu, letos je na vrsto prišel še triatlon,« pove Jerca, ki je pridno trenirala.

Zaradi stiske s časom je bila kar sama svoj trener in dobila nekaj nasvetov ljudi, ki so v plavanju, kolesarjenju ali triatlonu veliko bolj domači od nje. In nedavno ji je šlo na triatlonu v Zadru vse gladko. »Tekmovanje sem opravila v petih urah in 11 minutah in bila skupno peta na državnem prvenstvu v triatlonu za ženske in druga v svoji kategoriji. Ko sem stala na odru, mi je bilo kar malce nerodno. Hkrati sem bila vesela, srečna, zadovoljna in ponosna nase.«