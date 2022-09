Jennifer Lawrence o porodu: Ne bodi taka reva!

Kar dolgo je svojo zasebnost skrbno varovala, zdaj pa je igralka, ki je februarja postala mama, za oktobrsko številko ameriške revije Vogue razkrila, da je rodila dečka in da sta mu z možem Cookom Marooneyjem dala ime Cy. V intervju je privolila ob promociji svojega novega filma Causeway, novinarko pa so opozorili, da je zelo občutljiva glede pogovorov o materinstvu. Vseeno je Jennifer Lawrence razkrila kar nekaj svojih misli.

Cooke in Jennifer sta se poročila pred tremi leti.

»Tako strašljivo je govoriti o materinstvu, saj je ta izkušnja za vsakogar drugačna. Če rečem, da je bilo zame čudovito od prvega dne, se bo nekdo, ki starševstva ni začutil na enak način, počutil krivega. K sreči imam veliko prijateljic, ki so bile iskrene in mi povedale, da je strašljivo in da se morda ne bom takoj zaljubila v svojega otroka. Zato sem si bila pripravljena to odpustiti.« A se ji je zgodila ljubezen na prvi pogled. »Jutro po tem, ko sem rodila, sem imela občutek, da se je moje življenje znova začelo,« je povedala. »Kot bi bil moj prvi dan. Kar strmela sem v dojenčka. Tako zaljubljena sem bila. Hkrati sem se zaljubila v vse dojenčke, saj so novorojenčki tako čudoviti!«

Sina sta z možem poimenovala po ameriškem slikarju Cyu Twomblyju, ki je eden najljubših umetnikov njenega moža, ki je lastnik newyorške umetnostne galerije. Voda ji je odtekla, ko se je vzpenjala po domačih stopnicah, za porod pa si je pripravila kup navdihujočih citatov, ki jih je potisnila možu v roke, naj ji jih bere med popadki. Nazadnje je ugotovila, da ji ni pomagalo. Namesto tega je izbrala drugačno afirmacijo. »Ne bodi taka reva. Saj ni tako hudo,« si je ponavljala. Mislila je, da ve vse o ljubezni, a se je motila.

Igralka je blestela na premieri novega filma.

»Moje srce se je razširilo do mere, ki je nisem poznala, tudi če v to štejem svojega moža!« je povedala igralka, ki bo to jesen ponovno snemala filme.