Jasna Kuljaj in Lea Mederal: Takšno prijateljico bi si vsaka želela (Suzy)

Prijateljstvo se je začelo, ko je pred petimi leti Lea Mederal povabila Jasno Kuljaj na snemanje oddaje Potep z Leo. Odpravili sta se na slavno kraško planoto, ki je voditeljica številnih televizijskih oddaj ni nikoli osvojila. Iskrena neposrednost »Tik pred vrhom sem obupala in naredila nekakšen bazni tabor, da bi se v njem okrepčala s prigrizki in počakala na Leo, ki se je sama odpravila na vrh,« se spominja Jasna. »Bila je presenečena, da sem tako zlahka obupala, saj naj bi po nekem prepričanju znani ljudje že zavoljo ugajanja gledalcem vztrajali pod pretvezo in s tem ustvarjali lažni vti...