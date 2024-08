Jani Klemenčič navduševal otroke in obujal spomine (Suzy)

»Po srcu sem vedno bil in bom velik podpornik in navijač slovenskega športa. Zato sem s ponosom sprejel vlogo ambasadorja projekta Slovenska olimpijska bakla, ko smo se podali na 72 dni dolgo pot po vseh 212 slovenskih občinah. Če smo v vsaki občini navdušili samo enega otroka, ki mu bo šport postal vsakdanjik, je namen dosežen,« je povedal nekdanji veslač, ki je bil leta 1992 v Barceloni dobitnik prve olimpijske kolajne za samostojno Slovenijo.

Jani si želi navdihovati ljudi za šport.

Osvojil jo je v četvercu brez krmarja skupaj s Sašem Mirjaničem, Milanom Janšo in Sadikom Mujkićem. V športni karieri je nastopil na štirih olimpijskih igrah. Od vrhunskega športa se je poslovil leta 2007 in veslanje na mirnih vodah zamenjal za veter ter se predal jadranju in gostinstvu. V njegovi restavraciji Špica na Bledu so navijali tudi za nedavne OI v Parizu, medtem ko so Janija povabili na igre, kjer je z veseljem obujal spomine na svoje olimpijske čase.