Jan Kovačič je oddan: Na rojstni dan je zaprosil Majo (Suzy)

Osebni trener, ki je v šovu o hujšanju mnogim pomagal izgubiti kilograme, rad hladno zimo pri nas zamenja za tople kraje. Tako je nedavno spakiral kovčke in se s svojo drago, dolgoletno izbranko in inštruktorico pilatesa Majo Papež, odpravil na drugi konec sveta.

Zaljubljenca sta se odločila za rajske Maldive, kjer je vse leto prijetno toplo in tudi nadvse romantično. Jan je 14. decembra praznoval tudi rojstni dan. Letošnji je bil nekaj prav posebnega, saj se je odločil za veliki korak in jo zaprosil za roko. »Ko se praznovanje rojstnega dne spreobrne v nekaj prav posebnega. Za zmeraj,« je navdušen Jan, ki je zaroko načrtoval do podrobnosti.

Tako jima je osebje na plaži pripravilo mizo s hrano in pijačo ter torto v obliki srca z napisom Marry me (Poroči se z mano). Seveda je ganjeno pristala na tako romantično snubitev