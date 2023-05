Izpadi bogatih in slavnih (FOTO)

Med najbolj znane izpade, napade trme ter občutka privilegiranosti spadata seveda klofuta, ki jo je Will Smith prilepil Chrisu Rocku na oskarjih, in Kanye West, ki je nagrajeni Taylor Swift iz rok izpulil mikrofon in povedal, da si nagrado zasluži Beyoncé. Mnogo drugih slavnih in bogatih je imelo podobne prebliske, nekateri so se zapisali v zgodovino, drugi pa so že (skoraj) pozabljeni.

Diva z napako To, da ima Mariah Carey vedno malce posebne zahteve, že vemo. A ker je znana po svojem glasu, je povsem izgubila pamet, ko so na novoletni oddaji predvajali napačno skladbo, ki naj bi jo 'zapela' na plejbek. Najprej se je še trudila popraviti neprijetno situacijo in rekla: »Trudim se prenesti ta poraz, no!« Potem pa besno odvihrala z odra.

Stran s telefonom Pevec Chris Brown je znan po svojih agresivnih izbruhih, zato bi bilo pametno, da si poišče strokovno pomoč. Izbrano oboževalko je povabil na oder, kjer jo je posedel na stol in samo zanjo zapeljivo zaplesal. Ker je mladenka želela ohraniti spomin, je na plan potegnila telefon in ga začela snemati, on pa ji ga je izpulil iz rok in ga vrgel med občinstvo.

Ali ne veš, kdo sem!? Ameriška ljubljenka Reese Witherspoon je za hip izgubila priljubljenost, ko so jo pred desetimi leti aretirali skupaj z možem Jimom Tothom, ker sta bila pod vplivom alkohola. Vozil je njen mož, ona pa je pijano vpila na policiste, da bodo že izvedeli, kdo je, da je Američanka in ima pravico biti v ZDA in podobne bizarnosti. Tudi ona se je opravičila.

Ljubi, ne ljubi krofe Leta 2015 je Ariana Grande vkorakala v neko pekarno in v njej začela lizati krofe. Ko je pristopil eden od zaposlenih, je začela vpiti, da sovraži ZDA. Bizarnega dogodka ni nikoli pojasnila, zato se vsi še vedno sprašujejo, kaj se je pevki takrat zgodilo.

Ker so novo nadaljevanje franšize snemali še med pandemijo, je Toma Cruisa razkurilo, ker sta dva člana ekipe stala preblizu skupaj. Tudi njegov posnetek je prišel v javnost, na njem pa je zvenel prav tako nestabilno, kot mu mnogi pripisujejo. Vseeno so ga mnogi zagovarjali, češ da želi le dobro, med njimi George Clooney.

Kot terminator nad ekipo Igralci, ki so znani po tem, da se resnično poglobijo v svojo vlogo, so običajno tudi malce bolj naporni za okolico. To velja tudi za oskarjevca Christiana Bala, ki je nadrl direktorja fotografije na snemanju Terminatorja leta 2008, ker je po nesreči stopil v kader. Posnetek je zaokrožil po spletu, Christian pa se je opravičil in rekel, da se je obnašal zelo neprimerno.

Marajte me, no! Pred skoraj sedmimi leti je raper Lil Wayne popenil, ko se občinstvo ni odzivalo na njegov nastop. Povabil jih je, naj dvignejo roke v zrak, a jih je to storilo le peščica. Zato je malo preklinjal in povabil še enkrat, a nič. »Ali ste resni? Ali to hočete? Da odidem?!« je vpil, nazadnje pa odvrgel mikrofon in odšel z odra.

Nehajte me gledati! Andrew Garfield in Florence Pugh snemata film v južnozahodnem Londonu, kjer se je kar nekaj prebivalcev namestilo na okenske police, da so bili priča hollywoodskemu dogajanju v svoji soseski. To je igralca tako razkurilo, da je ljudem najprej pomignil, naj odprejo okno, potem pa jih glasno nadrl, naj ga ne gledajo, ker motijo njegovo zbranost.

Slabo prenaša poraz Veliki nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je po izgubi tekme svoje ekipe, na kateri je dobil kazen 56 tisoč evrov in prepoved igranja na dveh tekmah, besno odkorakal proti slačilnici, na poti pa po roki udaril štirinajstletnega avtističnega dečka, ki je snemal svojega idola. Zaradi tega se je poškodoval tudi dečkov telefon, Ronaldo pa je dobil še eno dodatno kazen.