Pekle so se ribice...

Končno se je začelo insi je oddahnila, ko je stopila nazaj na oder. Manjši nastopi so namreč že na seznamu dovoljenih aktivnosti, hkrati pa je pevka zasedena tudi s snemalnimi uricami v studiu. Zaradi dela se je mudila tudi v Zagrebu, nato pa bližino mamljive Dalmacije izkoristila še za kratek in sladek oddih.Smuknila je na enega od hrvaških otočkov, kjer ima hiško, in slabemu vremenu navkljub uživala v blagodejnem zraku in njej ljubi morski hrani. Ribice so se pekle, s sprehodi ob obali se je krepila kondicija, butanje valov ob skale pa je vzbujalo dražljaje, ki so kot najboljša masaža gnetli njeno telo.Dnevne plohe so ji sicer rahlo prekrižale načrte, a ji na srečo niso povsem pokvarile užitkov, saj se je kljub temu domov vrnila kot prerojena.