Inštrumente zamenjali za lopate (Suzy)

Voda namreč nekaterim ni zalila ter uničila le inštrumentov in glasbene opreme, temveč sta mulj in blato odnesla veliko dragocenega arhiva in spominov. Tega se ne da kupiti, zato je škoda gotovo neprecenljiva.

Pravo dramo je doživljal Janez Per, vodja Alpskega kvinteta, ki živi na kmetiji sredi Mengša. Tam reka Pšata do letos nikoli ni ogrožala hiš, tokrat pa je domačinom segala do pasu. »Žal to ni bila le voda, bila je ena sama blatna brozga, lepljiv mulj, ki se je oprijel sten in vseh predmetov, ki jih je dosegel in se zajedel vanje. Teh je bilo v spominski sobi v kleti naše hiše polno. Tu sem vedno sprejemal vse goste, tu smo imeli vaje tako Alpski kvintet kot Kvintet Dori, zato so bili v njej številni inštrumenti in vsa ostala glasbena oprema, vse note, partiture, naši albumi iz prvih let ter novejše zgoščenke, različni zapisi, tudi s turnej v tujini, vsega niti našteti ni mogoče,« pravi Per, ki je 'rešil' zgolj svojo bas kitaro in bariton, ki sta na srečo po zadnjem igranju v sosednji Avstriji ostala v njegovem avtomobilu, tega je imel v garaži, ki je voda ni dosegla. Žal so na smetišče romale številne uokvirjene zlate plošče in številna druga priznanja, ki jih je Alpski kvintet prejel v 57 letih delovanja doma in v tujini. Per je ostal brez računalnika in celo beležke, v kateri je imel kontakte in datume za nastope v bližnji prihodnosti, zato upa, da se bodo nekateri organizatorji še pravočasno javili, da ne bodo izpustili kakšnega nastopa.

Janez Per v svoji spominski sobi v Mengšu, ko je še ni razdejala umazana Pšata.

Pravo razdejanje je vodna ujma za seboj pustila tudi v Krivčevem, v Črni pri Kamniku, kjer ima hišo Mark Spruk, član ansambla Viharnik. Njegovo hišo je plaz zasul, zato so pošteno zavihali rokave in mu pomagali sanirati posledice njegovi glasbeni prijatelji z Martinom Vodlanom, sicer vodjo ansambla Viharnik, na čelu.

Prav tako je voda povzročila veliko škode pri Andreju Raku, vodji ansambla Golte, ki so še nekaj tednov prej igrali na odprtju nove Mozirske koče na Golteh, ki so jo postavili po požaru.

Tako so zavihali rokave prijatelji Marka Spruka, člana ansambla Viharnik, in mu pomagali odstranjevati posledice ujme.

Prav tako je veliko glasbene opreme poškodovalo in zasulo Janu Mithansu in njegovi družini. Jan je član ansambla Zeme in živi v Dravogradu, kjer živita vodja ansambla Bojan Zeme in njegova žena Danijela, sicer pevka v ansamblu, ki ima družinske korenine, v njem namreč igra še Bojanov brat Andrej. A prav Bojan in Danijela sta preživljala svojevrstno kalvarijo. Njuna hiša v Dravogradu je bila namreč nekaj dni ogrožena zaradi plazu, in dokler geolog ni opravil pregleda, se vanjo nista smela vrniti. Oba sta se takoj po naravni katastrofi, ki je še posebno prizadela celotno Koroško, prelevila v prostovoljca in pomagala civilni zaščiti pri namestitvi evakuirancev v nekdanji opuščeni hotel Traberk. Dva dneva pozneje sta bila evakuirana tudi onadva in šele po petih dneh dobila težko pričakovano sporočilo, da se lahko vrneta.

Svojevrstno kalvarijo sta preživljala Danijela in Bojan Zeme, ki sta ljudem pomagala kot prostovoljca, nekaj dni pa sta bila tudi sama evakuiranca.

Tako in drugače prizadetih glasbenikov je še kar nekaj, a mi vseeno upamo, da bodo počasi pozabili na vse hudo in se spet posvetili tistemu, kar počnejo najraje – igranju. Nenazadnje glasba zdravi dušo.